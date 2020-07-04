Российский космонавт рассказал об усталости от замкнутого пространства на МКС

На орбите у космонавта накапливается усталость от замкнутого пространства. Но у того, кто летит на МКС, нет клаустрофобии. Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер во время сеанса прямой связи с МКС в субботу, 4 июля.

«Такого нет, чтобы мы уставали или хотелось пойти погулять. Есть другое – накапливается усталость от замкнутого пространства», - рассказал Лав.

Отвечая на вопрос о том, страдают ли космонавты от клаустрофобии, Иван Вагнер рассказал, что у претендентов в отряд все проверяется на этапе отбора. И даже если человек с признаками клаустрофобии каким-то образом попадет в отряд космонавтов, то скрыть ему это не удастся. Во время тренировок на выживание это боязнь проявится, добавил Вагнер.

Ранее Иван Вагнер рассказывал, что в первые две недели на МКС у космонавтов проходит острая адаптация к микрогравитации. А при запуске, ближе к стыковке с Международной станцией, они могут испытывать легкое укачивание.