В Москве пациент больницы убил ходунками своего соседа

Следственный комитет по Москве сообщает, что пациент больницы на севере Москвы забил до смерти ходунками соседа по палате. Позже было возбуждено уголовное дело.

Уточняется, что оба пациента лечились от онкологических заболеваний.

«По данным следствия, 3 июля 2020 года мужчина 1946 года рождения, находясь на лечении в одной из городских больниц на севере Москвы, нанес множественные удары ходунками соседу по палате», - сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, однако, через некоторое время мужчина скончался.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Суд отправил подозреваемого под домашний арест.