Российский космонавт опубликовал фото яркой кометы с борта МКС
Российский космонавт Иван Вагнер сделал снимок с борта Международной космической станции (МКС) ярчайшую за последние семь лет комету.
«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE)», - сообщил Вагнер на своей странице в Twitter.
Космонавт добавил, что хвост кометы довольно хорошо видно из космоса, с борта Международной космической станции.
Напомним, Иван Вагнер прилетел на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16» вместе с коллегами Анатолием Иванишиным и Кристофером Кэссиди.
Помимо них на станции находятся американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Ранее сообщалось, что орбиту МКС внепланово скорректировали из-за риска столкновения с космическим мусором. Все операции прошли в штатном режиме