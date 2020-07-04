Российский космонавт опубликовал фото яркой кометы с борта МКС

Российский космонавт Иван Вагнер сделал снимок с борта Международной космической станции (МКС) ярчайшую за последние семь лет комету.

«На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE)», - сообщил Вагнер на своей странице в Twitter.

Космонавт добавил, что хвост кометы довольно хорошо видно из космоса, с борта Международной космической станции.

Напомним, Иван Вагнер прилетел на МКС в апреле на корабле «Союз МС-16» вместе с коллегами Анатолием Иванишиным и Кристофером Кэссиди.

Помимо них на станции находятся американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Ранее сообщалось, что орбиту МКС внепланово скорректировали из-за риска столкновения с космическим мусором. Все операции прошли в штатном режиме