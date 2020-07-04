В Германии впервые за 10 лет могут вернуть воинскую повинность

В Германии могут возобновить всеобщую воинскую обязанность, которая была приостановлена почти 10 лет назад. С таким предложением выступила спецуполномоченный по вооруженным силам в бундестаге Ева Хегль, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Я считаю огромной ошибкой, что воинская повинность была отменена. Мы должны очень критически проанализировать это решение», - заявила Хегль.

Хегель отметила, что даже 10 лет назад появлялись опасения, что в профессиональной армии правый экстремизм будет проявляться серьезнее, чем в призывной. По ее словам, для бундесвера пойдет на пользу, если значительная часть общества какое-то время будет нести службу. Она отметила, что также нужно вынести на обсуждение вопрос должна ли быть воинская служба обязательной, как для мужчин, так и для женщин.

Напомним, что с 2011 года в бундестаге ведутся споры о возобновлении воинской обязанности. На этой неделе министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске отряда специального назначения бундесвера из-за распространения там правоэкстремистских настроений. При этом глава оборонного ведомства призвала рассматривать произошедшее, как второй шанс для исправления ситуации.