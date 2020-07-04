Руководство Театра Эстрады рассказало о состоянии Хазанова

Геннадий Хазанов находится на плановом обследовании в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Артист жив и здоров, сообщило руководство театра на официальном сайте.

«Наш любимый артист и художественный Руководитель Театра Эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и уже завтра будет дома», - говорится в сообщении.

Сегодня в прессе появились новые сообщения о том, что Хазанову стало плохо с сердцем и он госпитализирован в одну из московских больниц. Аналогичная информация появлялась и накануне, что Геннадию Викторовичу стало плохо и к нему была вызвана скорая помощь.

В беседе со «Звездой» артист в очередной раз опроверг слухи о своем плохом самочувствии.