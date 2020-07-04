Алмазы с неба: ученые выяснили причину образования драгоценных камней на Уране и Нептуне

Ученые смогли воссоздать в лабораторных условиях дожди, которые идут на Нептуне и Уране. Выяснилось, что при особых условиях углерод преобразуется в алмаз кристаллического строения.

Исследователи из калифорнийской лаборатории Слак не только детально выяснили, какая атмосфера на этих планетах, но и смоделировали эти условия. Взяли присутствующие там газы, создали им нужные температуру и давление. И получили алмазы из углеводорода.

Уникальность этих планет в том, что в их основе лежат горные породы и лед, из-за чего они относятся к специальной категории ледяных гигантов. Сегодня ночью Уран и Нептун можно будет рассмотреть в телескоп, поскольку они участвуют в параде планет.