ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,9 миллиона

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 210 тысяч.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом превысило 10,9 миллиона. Всего за время пандемии скончались более 523 тысяч пациентов с COVID-19.

По последним данным, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 922 324, число летальных исходов - 523 011.

По информации специалистов, больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 5 575 482 и Европе - 2 757 556.

Ранее сообщалось о том, что в ВОЗ сообщили о новой вспышке COVID-19 в Европе. Специалисты уточнили, что системы здравоохранения стран могут не выдержать увеличения пациентов с COVID-19.