2,5 кг и 4 тысячи долларов: зачем индийский житель заказал себе маску из золота

В индийском штате Махараштра местный житель, чтобы обезопасить себя от коронавируса, заказал себе защитную маску из золота. Насколько она лучше простой медицинской или многоразовой тканевой маски пока неизвестно.

Маска весит почти 2,5 килограмма и стоит около 4 тысяч долларов. Сообщается, что в драгоценном средстве защите имеются небольшие отверстия для дыхания.

По словам владельца необычного изделия, идея ему пришла после того, как он увидел человека в маске из серебра. По его признанию, он любит массивные изделия из золота. Однако соблюдать дистанцирование в золотой маске получается с трудом, поскольку она привлекает внимание окружающих. Мужчине все равно приходится соблюдать все меры предосторожности, поскольку маска из золота у индийского жителя всего одна.