Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

2,5 кг и 4 тысячи долларов: зачем индийский житель заказал себе маску из золота

Тамара Астапенкова
19:41 04.07.2020
По признанию мужчины, соблюдать дистанцию у него получается с трудом, поскольку золотое средство защиты привлекает окружающих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bikram Keshari Sahoo, twitter

В индийском штате Махараштра местный житель, чтобы обезопасить себя от коронавируса, заказал себе защитную маску из золота. Насколько она лучше простой медицинской или многоразовой тканевой маски пока неизвестно.

Маска весит почти 2,5 килограмма и стоит около 4 тысяч долларов. Сообщается, что в драгоценном средстве защите имеются небольшие отверстия для дыхания.

По словам владельца необычного изделия, идея ему пришла после того, как он увидел человека в маске из серебра. По его признанию, он любит массивные изделия из золота. Однако соблюдать дистанцирование в золотой маске получается с трудом, поскольку она привлекает внимание окружающих. Мужчине все равно приходится соблюдать все меры предосторожности, поскольку маска из золота у индийского жителя всего одна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.07.2020, 08:21
Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками
Дата04.07.2020, 06:41
Взрывы, стрельба и захват «языка»: как проходят соревнования разведчиков в Кольцово
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:00 В стране и мире
В МИД РФ предположили, что США готовятся к отказу от моратория на ядерные испытания
18:40 В стране и мире
Адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не помнит после ДТП
17:59 В стране и мире
Врач рассказал, как с помощью мороженого выявил опасную болезнь
17:06 В стране и мире
Обнародовано первое фото МакSим после длительной реабилитации
16:03 В стране и мире
Видео
«Поиски чертежей и производителя»: реставратор рассказал, как правильно восстанавливать танк
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Врач назвал самые опасные позы для сна
Видео
Обрушившиеся на Красноярский край проливные дожди затопили Зеленогорск
В пещере Таврида обнаружили температурную аномалию
Разин раскритиковал решение суда по иску Шатунова
Видео
В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории
«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.