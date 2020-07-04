Ученый назвал неожиданное последствие COVID-19

Профессор Гарвардского университета Тобиас Курт рассказал, что у ряда переболевших COVID-19 симптомы не проходят даже через несколько месяцев после полного выздоровления.

«Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, в частности, с легкими», - отметил Курт в интервью РБК.

По словам ученого, некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни.

По словам специалиста, вирус пока не изучен достаточно подробно, чтобы исследователи смогли с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или полностью исчезнут со временем.

Ранее сообщалось, что ученые выявили новый подвид коронавируса. Панамские исследователи отметили, что вывести его удалось в результате мутации завезенных из пяти стран штаммов COVID-19.