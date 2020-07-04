Наводнения и оползни: кадры стихийного бедствия в Японии с высоты птичьего полета

В Японии из-за ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад страны, погибли по меньшей мере 15 человек. Большинство погибших обнаружены в префектуре Кумамото в одном из домов престарелых. Разлив реки вызвал оползни. Вода в некоторых местах достигает уровня второго этажа.

Масштаб бедствия хорошо виден с воздуха. Потоки воды настолько мощные, что сносят огромные конструкции. Сообщается, что в префектурах Кумамото и Кагосима был объявлен максимальный уровень опасности. К эвакуации подготовлены более 200 тысяч человек.

По последним данным, без вести пропавшими считаются еще 10 человек. Метеорологи предупреждают о серьезной опасности, которая может грозить людям в результате разлива рек и затопления обширных территорий. Сообщается, что только за последние сутки в префектуре Кумамото 479,5 мм осадков.