В МИД РФ предположили, что США готовятся к отказу от моратория на ядерные испытания

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что создается впечатление, будто Вашингтон готовится к отказу от добровольного моратория на ядерные испытания.

«Впечатление такое, что Вашингтон готовит мировую общественность к отказу от пока еще действующего в США добровольного моратория на ядерные испытания», - заявили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули, что на ложных «посылах» строятся утверждения, касающиеся мнимого несоблюдения РФ обязательств по Договору между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия 1974 года, в соответствии с которым сторонам надлежит информировать друг друга о проводимых ядерных испытаниях.

При этом в ведомстве напомнили, что РФ выполняет все положения договора о запрещении ядерных испытаний.

«В отличие от США мы ратифицировали его 20 лет назад и успешно выполняем. Исходим из того, что любые разногласия в отношении критериев соблюдения соответствующих обязательств могут быть урегулированы в рамках ДВЗЯИ после его вступления в силу», - отметили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали об идее американских властей провести новые ядерные испытания. Отмечается, что вопрос поднимался на встрече чиновников органов национальной безопасности на прошлой неделе.