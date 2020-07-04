В Крыму опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%

В Крыму цены на отели после отложенного из-за пандемии коронавируса курортного сезона поднялись в среднем на 10% - 15%, по сравнению с прошлым сезоном. Об этом заявил 4 июля председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк, комментируя появившуюся в СМИ информацию о взлете стоимости проживания в крымских отелях до 100%.

«Если цены и поднялись, то только на 10% - 15% по сравнению с прошлым годом», - сказал Черняк ТАСС.

Чиновник пояснил, что обычно отели повышают цены на последние оставшиеся номера, такой метод традиционно практикуется в гостиничном бизнесе. Он добавил, что сейчас на полуостров приезжают и те туристы, чей отдых был перенесен с весны на лето из-за коронавируса. Такие отдыхающие только выиграли, поскольку ценовая политика отелей в апреле гораздо ниже, чем в горячий сезон, отметил Черняк.

С 1 июля в Крыму стартовал туристический сезон. Власти полуострова заявили, что к приему гостей из других российских регионов все готово. Ожидается, что отдыхающих в этом году в Крым приедет больше, поскольку россияне из-за пандемии не могут отправиться в отпуск за границу.