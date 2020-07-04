Адвокат Ефремова заявил, что актер ничего не помнит после ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что артист после смертельного ДТП «с первого дня ничего не помнит», так как был «сильно пьян».

При этом Пашаев отметил, что «есть многие моменты», которые комментировать «преждевременно».

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — рассказал Пашаев в разговоре с RT.

Пашаев также опроверг слухи о том, что защита Ефремова будет строиться на версиях о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у артиста.

«Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться... Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать?» - подытожил он.

Напомним, смертельная авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных ранений.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что актер отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП. Сторона защиты добавила, что Михаил Ефремов «готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина».