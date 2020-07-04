Обнародовано первое фото МакSим после длительной реабилитации

Маргарита Соколова, продюсер певицы МакSим, опубликовала в своем Instagram первую фотографию звезды после долгой реабилитации. На снимке артистка стоит на теннисном корте рядом с тренером.

© sokllovamargarita, Instagram

Поклонники Маргариты Абросимовой (настоящее имя артистки) поблагодарили продюсера за опубликованную фотографию и пожелали певице здоровья.

В начале марта МакSим была выписана из больницы, в которой лежала в течение месяца. Предположительно, причиной проблем со здоровьем артистки стали травмы, которые она получила во время автомобильной аварии в 2019 году. Тогда продюсер сообщила, что певица продолжит лечение амбулаторно и пока не будет работать, участвовать в съемках и давать интервью.