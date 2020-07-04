Врач рассказал, как с помощью мороженого выявил опасную болезнь
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как смог выявить у пациента серьезное заболевание с помощью обычного мороженого.
Мужчина, ранее переживший операцию на сердце, пожаловался на проблемы с ним.
По словам Мясникова, больной страдал также от диабета и болезни щитовидной железы.
Также пациент врача жаловался на то, что не мог глотать, особенно холодную пищу, в частности, мороженое. Мясников сначала заподозрил у пациента онкологию.
«Мы стали больного обследовать. И буквально в первом же анализе крови мы натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен – 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Анемия - дефицит гемоглобина в клетках крови, переносящих кислород. Иногда она свидетельствует о внутренних кровотечениях, возникающих при онкологии.
Врачи провели ряд обследований, в частности гастроскопию, томографию, но рака не нашли. После ряда анализов у пациента обнаружили только повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов.
«И вот именно симптом, что он реагирует именно на холодное, навел нас на мысль в одной очень специфичной болезни, так называемая «холодовая агглютининовая болезнь», - отметил доктор. Именно эта болезнь часто приводит к анемии.
Точный диагноз удалось выяснить при помощи дополнительных вопросов.
Также у пациента нашли синдром Рейно с холодеющими синюшными пальцами. Мужчине выписали лекарство и посоветовали реже бывать на морозе.
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