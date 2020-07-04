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Врач рассказал, как с помощью мороженого выявил опасную болезнь

Виктория Ивашечкина
17:59 04.07.2020
Пациент жаловался на то, что не может глотать холодную пищу.
Врач рассказал, как с помощью мороженого выявил опасную болезнь
© Фото: Steve Buissinne, Pixabay

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как смог выявить у пациента серьезное заболевание с помощью обычного мороженого.
Мужчина, ранее переживший операцию на сердце, пожаловался на проблемы с ним.

По словам Мясникова, больной страдал также от диабета и болезни щитовидной железы.

Также пациент врача жаловался на то, что не мог глотать, особенно холодную пищу, в частности, мороженое. Мясников сначала заподозрил у пациента онкологию.

«Мы стали больного обследовать. И буквально в первом же анализе крови мы натолкнулись на то, что гемоглобин у больного был снижен – 9,5, то есть мы обнаружили у него анемию, что только утвердило нас в мысли об онкологии», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Анемия - дефицит гемоглобина в клетках крови, переносящих кислород. Иногда она свидетельствует о внутренних кровотечениях, возникающих при онкологии.

Врачи провели ряд обследований, в частности гастроскопию, томографию, но рака не нашли. После ряда анализов у пациента обнаружили только повышенный уровень билирубина и некоторых ферментов.

«И вот именно симптом, что он реагирует именно на холодное, навел нас на мысль в одной очень специфичной болезни, так называемая «холодовая агглютининовая болезнь», - отметил доктор. Именно эта болезнь часто приводит к анемии.

Точный диагноз удалось выяснить при помощи дополнительных вопросов. 

Также у пациента нашли синдром Рейно с холодеющими синюшными пальцами. Мужчине выписали лекарство и посоветовали реже бывать на морозе.

Ранее сообщалось, что доктор Александр Мясников рассказал, как выглядят опасные родинки.

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