СМИ сообщили о пострадавших при стрельбе в баре штата Миссисипи

В спортивном гриль-баре в столице американского штата Миссисипи Джексоне произошла стрельба. По предварительной информации, один человек погиб еще трое ранены, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местной власти.

По информации агентства, 41-летний мужчина погиб на месте. Ранены двое мужчин и одна женщина, их травмы не представляют угрозы для жизни.

Шериф округа Хиндс Тайри Джонс, в котором произошел инцидент, сообщила, что подозреваемый скрылся с места преступления. Предполагаемой причиной стрельбы названа ссора между посетителями бара.