Актера Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище

Российского и советского актера Виктора Проскурина, умершего в возрасте 68 лет, похоронили в субботу на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, прощание с актером прошло в этот же день в Театральном институте им. Б. Щукина, который окончил Проскурин. Мероприятие посетили десятки друзей, коллег артиста и поклонников его творчества.

Виктор Проскурин стал известен в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города». С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в «Ленкоме», затем участвовал в постановках Театра имени М. Н. Ермоловой.

Проскурин сыграл в таких знаменитых советских фильмах, как «Большая перемена», «Пиковая дама», «Жестокий романс».