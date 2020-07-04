Адвокат Ефремова подверг жесткой критике слухи о защите версией о нервном заболевании

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев посоветовал человеку, выдвинувшему предположение о намерении защищать актера версией о нервном заболевании, писать романы.

«Наверное, у него настолько фантазия развита. Если он будет романы писать, я уверен, его книгу будут раскупать. Что за глупость говорят? Я не знаю, как это называется», - заявил адвокат телеканалу «360».

Пашаев также назвал чушью слухи о том, что Ефремов страдает якобы абсансной эпилепсией. Юрист напомнил, что ДТП с участием артиста является уголовным делом.

«Как бы себя ни чувствовал, что бы ни было - здесь есть ДТП и есть труп. Все», - заявил Пашаев.

Он добавил, что не имеет права заранее раскрывать свою линии защиты. И не является шоуменом, бегающим с утра до вечера по телеканалам.

Ранее в прессе появилась информация, что юристы Ефремова намерены в суде выстраивать линию защиты вокруг его нервного заболевания. И что якобы непосредственно перед ДТП у актера случился припадок.

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Артист выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фургоном, водитель которого скончался в больнице.