В Пушкино локализовали пожар на фабрике
Информации о пострадавших и погибших в результате ЧП не поступало.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Москва с огоньком, VK
В МЧС сообщили, что распространение огня остановлено на площади 300 квадратных метров на фабрике в подмосковном Пушкино.
Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино горит здание местной текстильной фабрики. К тушению здания были привлечены 68 человек и 21 единица техники.