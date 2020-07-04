В Пушкино локализовали пожар на фабрике

В МЧС сообщили, что распространение огня остановлено на площади 300 квадратных метров на фабрике в подмосковном Пушкино.

Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 20 человек.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино горит здание местной текстильной фабрики. К тушению здания были привлечены 68 человек и 21 единица техники.