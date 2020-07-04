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«Поиски чертежей и производителя»: реставратор рассказал, как правильно восстанавливать танк

Роман Захаров
16:03 04.07.2020
Специалист Александр Бронников также сообщил, кто, в основном, пытается приобрести восстановленные танки, а также рассказал, какие боевые машины практически все участвовали в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заказы на отреставрированную раритетную военную технику в основном делают музеи. Об этом «Звезде» рассказал реставратор Александр Бронников, отметив, что в его практике еще не встречались случаи подобных заказов от частных лиц.

«От частных лиц заказы еще не встречались. Это были именно представители музеев. И техника действительно тех времен», - сказал он.

Специалист также сообщил, что встретить танки Т-34, выпущенные после Великой Отечественной войны, можно. А вот танки Т-26, по его словам, практически все участвовали в ВОВ.

«Найти Т-34 послевоенного выпуска - можно... Но найти послевоенные, допустим, танки Т-26, выпуск которых прекратился с началом войны, невозможно. Эти машины все принимали участие или в ВОВ, или даже еще раньше», - объяснил реставратор.

Бронников также рассказал, что из себя представляет процесс полного восстановления найденного танка. Как уверяет мастер, это занятие отнимает очень много сил и средств.

«Если стоит задача поставить машину на ход, то это очень трудоемкий и финансовоемкий процесс. Часто приходится детали восстанавливать заново, ища чертежи или описания в архивах, и находить производства, которые могут эти детали изготовить. Потому, что найти запчасти подходящие практически невозможно. Найти запчасти, которые были бы взаимозаменяемые - тоже. Если мы хотим восстановить машину полностью, а не брать двигатели от трактора, то это очень сложный процесс. Однако такие примеры есть», - поделился мнением специалист.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось объявление о продаже танка Победы Т-34-85. Автор указывал, что боевая машина полностью реконструирована. Позже сообщение было удалено. «Звезде» удалось найти человека, который разместил объявление, и увидеть танк своими глазами.

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