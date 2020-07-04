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МИД РФ: разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с талибами*, участвует в наркотрафике

Тамара Астапенкова
16:19 04.07.2020
Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что американские самолеты летают из Афганистана без проверки куда угодно.
МИД РФ: разведка США, обвиняющая Россию в сговоре с талибами*, участвует в наркотрафике
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Разведка США, которая обвиняет Россию в «сговоре» с талибами*, участвует в наркотрафике. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно - в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес», - сказал Кабулов.

Он отметил, что в Афганистане любой житель сможет рассказать об этом. А сама тайна является секретом Полишинеля, на которую «все махнули рукой, как на данность», добавил спецпредставитель.

Напомним, что 26 июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что якобы некоторое подразделение российской военной разведки предлагало боевикам, связанным с талибами, вознаграждение за нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание никаких доказательств в своей публикации не предоставило. Позднее Дональд Трамп и военная разведка США заявили, что данная статья содержит недостоверную информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя заявление о «сговоре» с талибами* сказала, что эти высказывания являются частью внутриполитической борьбы в Вашингтоне, а также очередным вбросом, возможно, американских спецслужб.

Талибан* - запрещенная на территории РФ террористическая организация

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