Врач назвал самые опасные позы для сна

Китайский ученый Лю Чунь расскзаал, что неправильная поза во время сна является главной причиной хронических заболеваний в пояснице.

По мнению врача, в этом случае человек не только лишается полноценного здорового отдыха, но и не может достигнуть прогресса в лечении.

«Одна такая ночь сна в неправильном положении может свести на нет все приложенные ранее усилия», — отметил специалист, пишет издание Huanqiu Sibao.

Привычка засыпать на боку означает, что в течение всей ночи позвоночник человека будет находиться в изогнутом состоянии.

«Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска», — уточнил китайский специалист.

По словам врача, в таком положении поясничные мышцы не расслабляются и постепенно теряют свою эластичность. Это может обернуться структурными изменениями поясничного отдела позвоночника.

Лю Чунь также рассказал о вреде сна на животе. В этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Все это провоцирует развитие шейного спондилеза и также является одной из причин болей в пояснице.

Врач также не советует спать с опорой на какой-то предмет, например на подушку, потому что это в этой позе позвоночник находится в разной степени искривленности.

Лю Чунь также назвал две самые расслабляющие позы, которые позволяют облегчить процесс засыпания и расслабить мышцы.

Сначала необходимо подобрать подходящую по высоте подушку, чтобы шея не изгибалась.

«Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены», - объяснил специалист.

Далее при положении лежа на спине нужно положить подушку под колени. Голова при этом должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой.