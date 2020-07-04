В Пушкино полыхает текстильная фабрика: видео

В подмосковном Пушкино горит здание местной текстильной фабрики. Общая площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что информация о возгорании поступила в экстренные службы в 13.58. На Кудринское шоссе, дом 2 незамедлительно выехали пожарные подразделения. На данный момент к тушению здания привлечены 68 человек и 21 единица техники.

«Строение двухэтажное, кирпичное, 1/2 кровли металлическая по деревянной обрешетке, 1/2 кровли шиферная, электрифицированное, размером в плане 100на80 метров», - говорится в сообщении.

По информации МЧС, еще до прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Данных о пострадавших и погибших не поступало.