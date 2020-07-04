В штате Вашингтон фургон въехал в толпу протестующих

Фургон въехал в толпу протестующих на перекрытой автомагистрали в штате Вашингтон в ночь на субботу, 4 июля. В результате инцидента два человека были госпитализированы, передает телеканал ABC News.

Уточняется, что представитель патруля Рик Джонсон сообщил, что машина проехала по перекрытому участку межштатной автомагистрали I-5, сбив нескольких человек. Один человек получил тяжелые травмы, состояние второго оценивается как средней тяжести.

По последним данным, подозреваемый находится под стражей. Из-за протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда участок автомагистрали I-5, которая проходит через территории трех штатов, за последние сутки неоднократно закрывали.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе американской полиции после волны протестов. Политик отметил, что правоохранительные органы страны будут действовать по самым высоким стандартам в мире.