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Более ста человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в Турции

Иван Линдеманн
01:54 04.07.2020
Получившие ранения сотрудники были госпитализированы. Кроме того, по данным Минздрава, четыре человека погибли.
Более ста человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков в Турции
© Фото: Sadak Souici, Keystone Press Agency Globallookpress

В результате взрыва, произошедшего на фабрике фейерверков в Турции, пострадали по меньшей мере 114 человек. Об этом со ссылкой на главу министерства здравоохранения страны Фахреттина Коджу сообщает газета Hurriyet.

Получившие ранения сотрудники были госпитализированы. Кроме того, по данным Минздрава, четыре человека погибли.

Взрыв произошел в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны. В момент инцидента, по словам губернатора, на фабрике находились от 150 до 200 человек и 110 тонн фейерверков.

Причины инцидента пока не установлены. На месте работают полицейские.

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