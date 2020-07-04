СМИ сообщили о намерении юристов Ефремова защищать версии о нервном заболевании

Юристы Ефремова могут попытаться выстроить линию защиты вокруг неврологического заболевания, которым якобы страдает актер. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

По утверждениям издания, адвокат якобы планирует заявить в суде, что у артиста случился припадок непосредственно перед ДТП.

Накануне адвокат Михаил Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер отказывается признавать себя виновным в смертельном ДТП.

При этом Пашаев напомнил, что Ефремов «готов платить, потому что в ДТП участвовала его машина». Юрист также уточнил, что если артист хотел помочь пострадавшей стороне материально, то это не указывает на его виновность.

Напомним, что авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель Сергей Захаров скончался в больнице.