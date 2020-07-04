Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что московские кинотеатры могут открыться в начале августа.

«Вчера прозвучало, что Москва, возможно, откроется 1 августа», - отметил Березин по итогам совещания представителей отрасли с Минкультуры России, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти, а Минкульт, в свою очередь, попросит их сообщать об этом за две недели.

При этом ранее гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин заявил, что кинотеатры в Москве, скорее всего не откроются к 15 июля. Официальных заявлений властей на этот счет не поступало.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила, что российские кинотеатры могут возобновить свою работу с середины июля и подчеркнула, что такой вариант получил одобрение и остается актуальным.