Скоростной лимит на платных трассах планируют поднять до 150 км/ч

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, компания планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 км/ч.

На сегодняшний день на трассе М11 разрешено ехать со скоростью 130 км/ч, учитывая нештрафуемый порог в 20 км/ч, получается скорость в 150 км/ч.

«Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час», - объяснил Петушенко.

Он также рассказал о планах повысить скоростной лимит до тех же 150 км/ч на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что решение о возможном увеличении скорости движения до 150 км/ч по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) примут в течение текущего года. Она будет проходить по территории Новой Москвы и Подмосковья.