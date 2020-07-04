Скорость и меткость: в Подмосковье завершился всеармейский этап «Танкового биатлона»

Лучшие летчики Воздушно-космических сил России показывают свои способности в Рязанской области, а в Подмосковье уже отгремела танковая стрельба. Российские военнослужащие участвуют в конкурсах, предваряющих Армейские международные игры 2020 года.

Под Рязанью стартовала летная программа всеармейского конкурса «Авиадартс-2020». Самолеты и вертолеты, истребители и штурмовики, ударные и транспортные - всего принимает участие около 50 единиц боевой техники. На первом этапе контрольных заданий экипажам необходимо продемонстрировать выполнение фигур высшего пилотажа и как можно точнее пройти над контрольными точками.

На подмосковном полигоне Алабино тем временем отгремели пушки уже большего калибра. Там завершился всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон». Несколько дней экипажи соревновались в скорости прохождения дистанции и стрельбе по мишеням. Лучшими стали военнослужащие Западного военного округа. Победителей сегодня наградили главком сухопутных войск Олег Салюков и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«В этом году по сравнению с прошлым годом участников как личного состава, так и подразделений в восемь с половиной раз больше. Мы сегодня можем говорить, что все подразделения прошли через этап отбора, в каждой роте выбрали лучший экипаж, лучший расчет, так же в каждом батальоне, полку, бригаде и так далее», - отметил Евкуров.

Те, кто прошел многоступенчатый отбор, начинают подготовку к Армейским международным играм. Экипажи-победители составят костяк российской сборной.