В Турции потушили пожар на складе пиротехники с помощью Бе-200

Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в тушении пожара на фабрике пиротехники в Турции. «Звезда» публикует кадры, снятые прямо из кабины пилотов.

Пожар на предприятии вспыхнул накануне. На складе хранились более сотни тонн фейерверков. По словам очевидцев, грохот взрывов был слышен за 50 километров от места ЧП.

В результате инцидента погибли четыре сотрудника предприятия. Более ста получили ранения.

С помощью российского Бе-200 возгорание удалось потушить. Сейчас в стране находятся два наших самолета-амфибии. Турция рассматривает вопрос их приобретения.