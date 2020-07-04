Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Турции потушили пожар на складе пиротехники с помощью Бе-200

Роман Захаров
14:22 04.07.2020
Самолет-амфибия принял участие в ликвидации крупного возгорания на складе, где хранились более сотни тонн пиротехнической продукции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский самолет-амфибия Бе-200 принял участие в тушении пожара на фабрике пиротехники в Турции. «Звезда» публикует кадры, снятые прямо из кабины пилотов.

Пожар на предприятии вспыхнул накануне. На складе хранились более сотни тонн фейерверков. По словам очевидцев, грохот взрывов был слышен за 50 километров от места ЧП.

В результате инцидента погибли четыре сотрудника предприятия. Более ста получили ранения.

С помощью российского Бе-200 возгорание удалось потушить. Сейчас в стране находятся два наших самолета-амфибии. Турция рассматривает вопрос их приобретения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.07.2020, 08:21
Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками
Дата04.07.2020, 06:41
Взрывы, стрельба и захват «языка»: как проходят соревнования разведчиков в Кольцово
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:30 В стране и мире
В штате Вашингтон фургон въехал в толпу протестующих
15:28 В стране и мире
Видео
В Пушкино полыхает текстильная фабрика: видео
15:10 В стране и мире
Названа предварительная дата открытия кинотеатров в Москве
15:08 Армия
Видео
Замминистра обороны Евкуров наградил победителей Всеармейского этапа конкурса «Танковый биатлон»
14:45 В стране и мире
Скоростной лимит на платных трассах планируют поднять до 150 км/ч
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Обрушившиеся на Красноярский край проливные дожди затопили Зеленогорск
В пещере Таврида обнаружили температурную аномалию
Разин раскритиковал решение суда по иску Шатунова
Видео
В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории
В Британии умер самый старый в мире кот
«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.