В Москве простились в Виктором Проскуриным

В Москве завершилось прощание с Заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. На траурную церемонию, которая проходила в театральном институте имени Щукина, пришли десятки людей.

Виктор Проскурин ушел из жизни 30 июня. Ему было 68 лет. Зрителю он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как позже сообщила супруга актера, он скончался от хронической обструктивной болезни легких.

В 1982 году Проскурин получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2010 году его наградили орденом «За вклад в культуру».