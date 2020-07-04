В Москве простились в Виктором Проскуриным
Траурное мероприятие прошло в театральном институте имени Щукина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru
В Москве завершилось прощание с Заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. На траурную церемонию, которая проходила в театральном институте имени Щукина, пришли десятки людей.
Виктор Проскурин ушел из жизни 30 июня. Ему было 68 лет. Зрителю он известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как позже сообщила супруга актера, он скончался от хронической обструктивной болезни легких.
В 1982 году Проскурин получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2010 году его наградили орденом «За вклад в культуру».