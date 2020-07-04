В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к радиации над Северной Европой

Материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения, являются абсолютно безосновательными. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат также предположил, что в дальнейшем будет еще много информационных вбросов с американской стороны по поводу работы России в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания.

«Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Также Рябков назвал подобные сообщения пропагандой и элементом усилий Вашингтона, которые направлены на то, чтобы «посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего».

Ранее органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии зафиксировали над Северной Европой небольшое превышение концентраций радиоактивных изотопов. Позже некоторые западные СМИ, не приведя каких-либо весомых доказательств, сообщили, что уровень радиации мог повыситься из-за испытания Россией «Посейдона» и «Буревестника».