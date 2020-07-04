Командный дух и воля к победе: в Екатеринбурге объявили победителей конкурса «Воин мира»

Команда Западного военного округа заняла первое место во всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» в рамках Армейских международных игр-2020. Победителей наградил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов.

Церемония прошла в Окружном доме офицеров Центрального военного округа в Екатеринбурге. Выступая перед участниками конкурса Картаполов отметил, что они целеустремленно боролись за право быть лучшими.

«В полной мере были проявлены командный дух, упорство и воля к победе, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество, то есть те качества, которые должны быть нравственной основой каждого военнослужащего и воинского коллектива», - подчеркнул он.

Второе место на конкурсе заняла команда Воздушно-десантных войск, третье место - команда Центрального военного округа. Победу в личном зачете совокупно по всем номинациям одержали представитель Западного военного округа Николай Никитин и представительница Воздушно-десантных войск Екатерина Дайлидко.

По словам Каратполова, со следующего года к конкурсу планируется привлечь юнармейцев.

«Есть хорошие ребятишки, мальчишки и девчонки, которые должны и учиться уже идти по этому пути и наверняка они принесут и свою какую-то свежую строчку, что-то новое в наш конкурс», - сказал он «Звезде».

Соревнования проходили с 29 июня по 4 июля в Екатеринбурге. Военнослужащие приняли участие в интеллектуальном этапе «Эрудит» – определяли лучших в знании военной истории, политической и военной географии и международного гуманитарного права. В рамках спортивного этапа «Атлет» представители 13 команд на полигоне в Свердловской области соревновались в выполнении одиночных и комплексных упражнений на силу, скорость и выносливость.