Объятый пламенем храм: под Томском сгорела церковь XIX века

В селе Зоркальцево Томского района загорелся бревенчатый храм. Кадры пожара были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, что деревянное строение сильно охвачено огнем. Человек за кадром делает предположение, что церковь спасти не удастся. Также, по словам оператора, возгорание могло произойти из-за попадания молнии.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что к тушению огня были привлечены более 30 человек и свыше 10 единиц техники. О пострадавших в результате ЧП пока информации не поступало.

По данным официального сайта «Православие в Томске», деревянное здание церкви было построено в 1873 году. В 1933 году, при советской власти, храм был закрыт и вновь передан православной сельской общине в 1987 году. Восстановление находившейся в аварийном состоянии обители длилось много лет на пожертвования прихожан. Службы в храме были возобновлены только в 2009 году.