МИД РФ: Москва рассматривает все варианты действий после выхода США из ДОН
Москва рассматривает все варианты действий после выхода США из договора по открытому небу (ДОН). Во многом будущая позиция зависит от действий других стран, заявили в российском МИД.
«Опции и варианты наших действий остаются открытыми. Пока мы не готовы ни к какой дальнейшей конкретизации нашей линии», - заявил замминистра Сергей Рябков.
Он отметил, что ситуация зависит от того, как поведут себя другие страны, в какой степени они проявят ответственность за дальнейшую судьбу соглашения и продемонстрируют на практике, что озабочены ситуацией в сфере европейской безопасности и не идут на поводу у Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил о намерении государства выйти из соглашения через шесть месяцев. В качестве причины называются некие нарушения договоры со стороны России. Аргументы Вашингтона в МИД РФ назвали «притянутыми за уши».