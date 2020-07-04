Хазанов рассказал о своем самочувствии
Актер попросил СМИ перестать его беспокоить.
© Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
Артист Геннадий Хазанов опроверг сообщения о своем плохом самочувствии. Он попросил журналистов перестать его беспокоить.
Ранее СМИ сообщили об ухудшении самочувствия актера.
«Вы своими многочисленными звонками беспокоите меня хуже. Все нормально со мной», - заявил артист в разговоре с РИА Новости.
В медиа утверждалось, что Хазанову стало плохо с сердцем и его госпитализировали в больницу, но потом отпустили домой. Однако позже артисту якобы стало хуже и его пришлось вновь доставить в медучреждение.