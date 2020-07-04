В Кремле прокомментировали объявление о продаже якобы забытой Путиным рубашки

Размещенному в Сети объявлению о продаже рубашки, якобы забытой президентом РФ Владимиром Путиным в одном из отелей, верить нельзя. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. Такого быть не может», - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости.

Ранее на популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки российского лидера, которая якобы была забыта им в гостинице в Нижнем Новгороде. В публикации говорилось, что рубашка была найдена во время уборки номера. Продавец отметил, что одежда не стирана и, в случае необходимости, он готов отдать ее на экспертизу.

Цена лота - 165 тысяч рублей. Информагентству удалось связаться с автором объявления и он заявил, что рубашка все еще продается.

Путин последний раз посещал Нижний Новгород в октябре 2019. Тогда президент проводил заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.