Синоптик объяснил появление «торнадо» в Орехово-Зуево
В теории появление реального торнадо в московском регионе возможно, отметил специалист.
© Видео: my_mosc vk © Фото: Завтра в Москве, Афиша Москвы, vk
Жители Орехово-Зуево накануне смогли наблюдать облако-воронку, которое внешне напоминает торнадо. Социальные сети заполнили фотографии и видео необычного природного явления.
По словам синоптика Михаила Леуса, на самом деле облако-воронка не имеет отношения к торнадо, это скорее просто попытка формирования смерча.
«Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках – прим. ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью», - сказал он в беседе с РИА Новости.
Если бы облако развилось окончательно, это привело бы к шквалистому ветру, уточнил он.
Леус также отметил, что в теории появление реального торнадо в московском регионе возможно.