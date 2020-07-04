Синоптик объяснил появление «торнадо» в Орехово-Зуево

Жители Орехово-Зуево накануне смогли наблюдать облако-воронку, которое внешне напоминает торнадо. Социальные сети заполнили фотографии и видео необычного природного явления.

По словам синоптика Михаила Леуса, на самом деле облако-воронка не имеет отношения к торнадо, это скорее просто попытка формирования смерча.

«Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках – прим. ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Если бы облако развилось окончательно, это привело бы к шквалистому ветру, уточнил он.

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Леус также отметил, что в теории появление реального торнадо в московском регионе возможно.