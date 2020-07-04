Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

Поправки в Конституцию России вступили в законную силу

Ян Брацкий
01:10 04.07.2020
Голосование по внесению поправок проходило с 25 июня по 1 июля, 77,92% россиян поддержали инициативу.
Поправки в Конституцию России вступили в законную силу
© Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress

Поправки в Конституцию Российской Федерации, внесение которых на всероссийском голосовании поддержали 77,92% граждан, вступают в законную силу с четвертого июля.

Идея по внесению актуальных изменений в основной закон страны принадлежит президенту Владимиру Путину. Со своими инициативами глава государства выступил в январе 2020 года. По замыслу Путина, внесенные изменения были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства.

Вопросами разработки поправок занимались члены рабочей группы, которая была создана по Указу президента. В нее вошли видные политики, экономисты, юристы, общественные деятели.

Ключевым условием вступления поправок в силу стало их одобрение большинством россиян на всероссийском голосовании. Изначально его назначили на 22 апреля, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и волеизъявление россиян пришлось перенести на более поздний срок. Голосование прошло с 25 июня по 1 июля.

После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

Больше всего поддержавших поправки граждан проживает в Чечне (97,92%), Туве (96,79%), Крыму (90,07%), Дагестане (89,19%), на Ямале (89,16%). Наибольшее число голосов против оказалось в Якутии (40,65%), Камчатском крае (37,16%), Магаданской области (36,62%).

Всего в Конституцию внесены 206 поправок, большинство из которых касаются социального блока вопросов. В частности, будет закреплен минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума. Одной из наиболее востребованных и поддерживаемых поправок стала индексация пенсий и социальных пособий не реже одного раза в год.

«В Российской Федерации…гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация пособий и иных социальных выплат», - следует из текста поправок.

Доступная и качественна медицина – еще одна важная составляющая обновленной Конституции. Также в основном законе закреплено понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной, а дети названы приоритетом государственной политики.

Большим и не менее важным блоком стали поправки, касающиеся сохранения культурного и духовного наследия России, защита ее суверенитета и оказание поддержки соотечественникам за рубежом. 
Отдельно в контексте 75-летия Великой Победы, отмечено недопущение искажения исторической правды.

«Российская Федерация чтит память защитников отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается», - говорится в тексте поправок.

Большая часть поправок коснулась вопросов внутренней и внешней политики России. Отныне усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Также введен ряд запретов для желающих занять высший пост в стране.

«Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации… не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», - говорится в статье 81 поправки к Конституции..

Эти же ограничения распространяются и на других высших должностных лиц страны - депутатов, сенаторов, судей, прокуроров и других. Наконец, Конституцией закреплен приоритет национального законодательства над международным в случае, если они противоречат друг другу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.07.2020, 14:25
Путин назвал незаконными санкции США против Сирии
Дата03.07.2020, 22:09
Точнее и быстрее: в Алабино завершился отборочный этап «Танкового биатлона»
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
01:10 В стране и мире
Поправки в Конституцию России вступили в законную силу
15:29 В стране и мире
Видео
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ
13:32 В стране и мире
В Кремле прокомментировали претензии Запада по поводу поправок в Конституцию РФ
11:35 В стране и мире
Видео
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
19:18 В стране и мире
Видео
«Мы вместе»: активисты ОНФ проведут флешмобы в честь завершения голосования по поправкам в Конституцию
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:31 В стране и мире
Видео
Техника с запахом войны: как на Северном флоте реставрируют легендарную «Аэрокобру»
01:10 В стране и мире
Поправки в Конституцию России вступили в законную силу
22:50 Армия
Видео
«Соколиная охота»: как прошел отбор лучших экипажей тактических БПЛА в Коломне
22:48 В стране и мире
В Британии умер самый старый в мире кот
22:20 В стране и мире
«Потеря отца и тренера»: Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
В Британии умер самый старый в мире кот
«Боевые» мухи встали на защиту лесов в Самарской области
Главком ВКС РФ: С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
Видео
Огромный факел в ночи: опубликованы новые видео пожара на ГПЗ под Самарой
В WhatsApp появятся новые функции
В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.