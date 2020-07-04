Поправки в Конституцию России вступили в законную силу

Поправки в Конституцию Российской Федерации, внесение которых на всероссийском голосовании поддержали 77,92% граждан, вступают в законную силу с четвертого июля.

Идея по внесению актуальных изменений в основной закон страны принадлежит президенту Владимиру Путину. Со своими инициативами глава государства выступил в январе 2020 года. По замыслу Путина, внесенные изменения были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства.

Вопросами разработки поправок занимались члены рабочей группы, которая была создана по Указу президента. В нее вошли видные политики, экономисты, юристы, общественные деятели.

Ключевым условием вступления поправок в силу стало их одобрение большинством россиян на всероссийском голосовании. Изначально его назначили на 22 апреля, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и волеизъявление россиян пришлось перенести на более поздний срок. Голосование прошло с 25 июня по 1 июля.

После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

Больше всего поддержавших поправки граждан проживает в Чечне (97,92%), Туве (96,79%), Крыму (90,07%), Дагестане (89,19%), на Ямале (89,16%). Наибольшее число голосов против оказалось в Якутии (40,65%), Камчатском крае (37,16%), Магаданской области (36,62%).

Всего в Конституцию внесены 206 поправок, большинство из которых касаются социального блока вопросов. В частности, будет закреплен минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума. Одной из наиболее востребованных и поддерживаемых поправок стала индексация пенсий и социальных пособий не реже одного раза в год.

«В Российской Федерации…гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация пособий и иных социальных выплат», - следует из текста поправок.

Доступная и качественна медицина – еще одна важная составляющая обновленной Конституции. Также в основном законе закреплено понятие брака, как союза между мужчиной и женщиной, а дети названы приоритетом государственной политики.

Большим и не менее важным блоком стали поправки, касающиеся сохранения культурного и духовного наследия России, защита ее суверенитета и оказание поддержки соотечественникам за рубежом.

Отдельно в контексте 75-летия Великой Победы, отмечено недопущение искажения исторической правды.

«Российская Федерация чтит память защитников отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите отечества не допускается», - говорится в тексте поправок.

Большая часть поправок коснулась вопросов внутренней и внешней политики России. Отныне усиливаются полномочия Госдумы и Совета Федерации, которые вправе осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступает в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Также введен ряд запретов для желающих занять высший пост в стране.

«Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации… не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», - говорится в статье 81 поправки к Конституции..

Эти же ограничения распространяются и на других высших должностных лиц страны - депутатов, сенаторов, судей, прокуроров и других. Наконец, Конституцией закреплен приоритет национального законодательства над международным в случае, если они противоречат друг другу.