В Москве прощаются с актером Виктором Проскуриным

В московском Театральном институте имени Щукина идет прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным. Гроб с телом установлен на сцене в зале в окружении венков и цветов.

Одними из первых с Проскуриным простились актер Александр Балуев и депутат Мосгородумы Евгений Герасимов, который дружил с артистом во время учебы в Щукинском училище.

Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Зрителям актер запомнился по своим ролям в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».