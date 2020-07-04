Российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

По информации правительства, около 500 тысяч малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19. Заявку на выплату можно будет подать с 15 июля по 15 августа текущего года через личный кабинет налогоплательщика.

У претендующей на субсидию организации не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей сумму в три тысячи рублей. Также она не должна проходить процедуру ликвидации или банкротства.

На помощь государства могут претендовать те, кто ведет бизнес гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО.

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника организации по численности на май 2020 года.

В сообщении кабмина отмечается, что необходимость выплат связана с требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, согласно которым, работающие с клиентами предприятия обязаны обеспечивать сотрудников масками и перчатками, измерять им температуру и принимать меры для соблюдения социальной дистанции.

На дополнительные выплаты правительство уже выделило 20 миллиардов рублей.