В России могут увеличить имущественный налоговый вычет

В России предложили двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

В данный момент при приобретении жилья россияне могут совершить возврат НДФЛ в размере 13% с суммы до двух миллионов и с суммы до трех миллионов по процентам по кредиту. Однако, считает законодатель, эти суммы далеки от реальной стоимости недвижимости, особенно в больших городах.

«Прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза - до 4 млн и 6 млн рублей соответственно», - говорится в тексте письма, которое имеется в распоряжении RT.

Уточняется, что мера направлена на повышение доступности жилья для российских семей.

Ранее эксперты подсчитали, сколько необходимо копить в России для приобретения собственного жилья. Сумма определена в расчете на семью из двух взрослых и одного ребенка.