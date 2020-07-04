В ВОЗ назвали «обнадеживающее» лекарство от COVID-19

Единственным препаратом, который показывает «обнадеживающие» результаты в борьбе с коронавирусом, является «Ремдесивир». Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

«На данный момент, кроме «Ремдесивира», который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадеживающих противовирусных лекарств», — приводит РИА Новости слова научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан.

Отметим, что ранее Минздрав России расширил список препаратов против коронавируса. Эффективность в борьбе с инфекцией показали умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.