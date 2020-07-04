В Москве скончались 25 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки число скончавшихся от коронавируса в Москве увеличилось на 25 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в столице умерли 3929 пациентов. Накануне было зафиксировано 34 летальных исхода.

По последним данным, в Москве коронавирусом болеют 223 530 человек, выздоровели 154 839.

Ранее стало известно, что 10 московских медиков отправились в Тыву. В республике они будут помогать местным специалистам лечить больных СOVID-19.