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Техника с запахом войны: как на Северном флоте реставрируют легендарную «Аэрокобру»

Ян Брацкий
Елена Сивонен
01:31 04.07.2020
Знаменитый истребитель реставраторы собирают буквально по крупицам, стараясь максимально сохранить аутентичный образ воздушного судна. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На базе военно-морского музея Северного флота специалисты восстанавливают авиатехнику времен Великой Отечественной Войны. На верстаках – американский истребитель Р-39 «Аэрокобра».

Мастера выверяют каждое движение. Одно неловкое, и металл, за 70 с лишним лет уже не столь эластичный, - придет в негодность. Тогда, как работы впереди очень много, а детали, даже самые крохотные – на вес золота. Они единственные в своем роде - оригиналы времен Великой Отечественной войны.

«Вот, посмотрите, старое надо было высверливать аккуратно, новое вырезать, все это заклепывать. Ну, за день, допустим, вот таким размером лист можно сделать», - демонстрирует результаты своего труда техник филиала Военно-морского музея СФ «Музей ВВС СФ» Сергей Лыгин.

Американские истребители Р-39 в годы войны по ленд-лизу поставляли союзники. Этой машиной управлял младший лейтенант Федор Варавиков, но в марте 1945-го года летчик погиб. Во время тренировочного полета истребитель попал в штопор, упал на лед и затонул.

«Аэрокобра» пролежала на дне Щукозера на глубине 45 метров 72 года, к счастью, в пресной воде. Это позволило, хотя бы частично, сохранить металл от разрушений. Сейчас реставраторы восстанавливают переднюю часть машины.

Основание уже готово. Сейчас все внимание уделено кабине. Так как удар пришелся на левую сторону, восстанавливать ее придется полностью. «Начинку», в планах, сделать интерактивной, чтобы каждый мог прикоснуться к миру боевой авиации.

«Это все имеет, как говорится, запах войны, это все настоящее. Можно все это потрогать и почувствовать себя сопричастным к нашей Великой Победе», - объясняет директор филиала Военно-морского музея СФ «Музей ВВС СФ» Сергей Чечеров.

«Аэрокобра» будет единственная в своем роде и в мире - максимально настоящая. Аутентичная на 95% и, не исключено, что она сможет летать. Двигатель, на сборку которого ушло порядка четырех лет, находится в рабочем состоянии. Восстановить машину полностью реставраторы планируют к 2022 году.  

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