Последствия мощного ливня в Москве устраняют 300 аварийных бригад
Они обеспечивают надлежащее функционирование городской системы водоотведения.
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Около 300 бригад и 270 единиц Мосводостока устраняют последствия ливня, который обрушился на столицу в пятницу, 3 июля.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе организации, бригады обеспечивают надлежащее функционирование городской системы водоотведения. Кроме того, они предотвращают скопление воды на улицах города.
Также в Мосводостоке рассказали, что город был готов к непогоде - водосточные трубопроводы были обследованы, решетки и колодцы очищены.
Наибольшее выпадение осадков наблюдается в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах столицы. В МЧС предупредили, что до 4 июля неблагоприятные условия погоды сохранятся. Ожидаются сильный дождь, ветер и грозы.