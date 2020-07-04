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Последствия мощного ливня в Москве устраняют 300 аварийных бригад

Иван Линдеманн
00:12 04.07.2020
Они обеспечивают надлежащее функционирование городской системы водоотведения.
© Видео: Кирилл Литвинко, Мой район: Строгино, Павшинская пойма (Красногорск) VK © Фото: Dmitrii Gusarin, Russian Look, Globallokpress

Около 300 бригад и 270 единиц Мосводостока устраняют последствия ливня, который обрушился на столицу в пятницу, 3 июля.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе организации, бригады обеспечивают надлежащее функционирование городской системы водоотведения. Кроме того, они предотвращают скопление воды на улицах города.

Также в Мосводостоке рассказали, что город был готов к непогоде - водосточные трубопроводы были обследованы, решетки и колодцы очищены.

Наибольшее выпадение осадков наблюдается в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах столицы.  В МЧС предупредили, что до 4 июля неблагоприятные условия погоды сохранятся. Ожидаются сильный дождь, ветер и грозы.

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