Последствия мощного ливня в Москве устраняют 300 аварийных бригад

Около 300 бригад и 270 единиц Мосводостока устраняют последствия ливня, который обрушился на столицу в пятницу, 3 июля.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе организации, бригады обеспечивают надлежащее функционирование городской системы водоотведения. Кроме того, они предотвращают скопление воды на улицах города.

Также в Мосводостоке рассказали, что город был готов к непогоде - водосточные трубопроводы были обследованы, решетки и колодцы очищены.

Наибольшее выпадение осадков наблюдается в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах столицы. В МЧС предупредили, что до 4 июля неблагоприятные условия погоды сохранятся. Ожидаются сильный дождь, ветер и грозы.