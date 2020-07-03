В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала исламистов, призывавших к созданию кавказского халифата

Сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии пять членов экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По информации правоохранительных органов, задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.

В ходе спецоперации было изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописей с записями лекций радикальных проповедников. У задержанных обнаружили травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и несколько образцов холодного оружия.

Сейчас с задержанными работают сотрудники спецслужбы. Члены экстремистской организации уже дали признательные показания.

* «Ат-Такфир Валь-Хиджра» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

