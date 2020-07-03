Площадь лесных пожаров в России достигла 200 тысяч га

В России за минувшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 182 до 206 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Сутками ранее было зафиксировано 259 лесных пожаров, в настоящее время их количество составляет 272. В Красноярском крае площадь пожаров выросла на треть, до 90 тысяч га, в Иркутской области более чем вдвое - с почти семи тысяч га до 16 тысяч.

В тушении лесных пожаров задействованы более четырех тысяч человек, 597 единиц техники и 51 воздушное судно. В семи регионах из-за возгораний действует режим ЧС, в 51 - особый противопожарный режим.