Адвокат Ефремова сообщил, что потерпевший по делу о ДТП «готов к диалогу»

Четвертый потерпевший по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, вышел на связь. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев.

По словам защитника, он знает о том, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.

«Мне кто-то звонил от Валерия (сына Сергея Захарова - прим. ред.) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был», - заявил юрист в беседе со «StarHit».

Он отметил, что потерпевший, по всей видимости, понимает, что идет «семейная борьба».

«Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет», - подчеркнул Пашаев.

Адвокат также сообщил, что появление нового потерпевшего в резонансном деле «абсолютно ничего не меняет» и не повлияет на размер компенсации, сумма которой будет назначена решением суда.

Ранее потерпевшими по делу о смертельной аварии, которую спровоцировал Ефремов, проходили три человека - брат, вдова и один из сыновей погибшего.

Трагическое ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.