Смертельный вирус убил тысячи животных в США

В США стремительными темпами распространяется вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV2). Болезнь уже убила тысячи животных.

Некоторые ветеринары называют инфекцию «кроличьей Эболой», так как она вызывает поражения органов кроликов, что приводит к внутреннему кровотечению и смерти. В большинстве случаев единственный признак того, что животное было заражено, проявляется после его смерти, когда из носа начинает течь кровь.

Местный Минсельхоз подтвердил случаи болезни в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Юте, Техасе и Нью-Мексико, сообщает Bisiness Insider.

По имеющейся информации, инфекция распространяется через кровь, мочу и кал. По степени опасности, по словам ветеринаров, он превосходит коронавирус нового типа, поскольку животное умирает в 90% случаев инфицирования.

RHDV2 ранее фиксировали среди домашних кроликов в штате Огайо в 2018 году, в Вашингтоне в 2019 году и Нью-Йорке зимой текущего года. Во Франции, Австралии и Канаде также отмечались случаи заражения. Впервые об этой болезни стало известно в 1984 году, когда заболели кролики в Китае.

Нужно отметить, что данный вирус не представляет опасности для человека.